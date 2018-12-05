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Песков объяснил, как инцидент в Керченском проливе повлияет на «Северный поток — 2» 

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Песков объяснил, как инцидент в Керченском проливе повлияет на «Северный поток — 2» 

Москва, 5 декабря. Риски, связанные с политизацией российского проекта «Северный поток — 2» существовали до инцидента с кораблями в Керченском проливе, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Связанные с политизацией проекта риски возникли не сегодня и не вчера, они были давно», — напомнил он.

Песков подчеркнул, что Кремль прекрасно знает о существовании таких рисков и отдает себе отчет в этом. Он добавил, что также существуют риски, связанные с недобросовестной конкуренцией со стороны третьих стран.

Три украинских военных корабля 25 ноября нарушили российскую границу в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников. Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Ранее Песков обращал внимание, что российские пограничники действовали в соответствии с планом прикрытия границы и не нарушали международного законодательства.

Украина, а также ряд стран Запада неоднократно выступали с критикой российского проекта «Северный поток — 2». Они голословно заявляли, что строительство газопровода якобы сделает Европу зависимой от РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом.

Ранее МИД РФ ответил на призывы США остановить строительство «Северного потока — 2». В ведомстве подчеркнули, что, заявляя о «геополитической» направленности проекта, Вашингтон хочет продвинуть на европейский рынок свой, более дорогой газ.

Автор: Василий Котов
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