Сенатор Петренко подарила Матвиенко елку и покинула Совфед

Москва, 5 декабря. Сенатор от Хакасии Валентина Петренко покинула Совет Федерации после 16 лет работы в верхней палате российского парламента.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила ее за высокую эффективность и неравнодушие.

«Вы действительно выделялись в общей массе своей эффективностью, своим неравнодушием», — сказала Матвиенко, обращаясь к ней.

По мнению спикера Совфеда, Петренко была одним из самых ярких, инициативных и ответственных сенаторов. В ответ Петренко поблагодарила своих коллег за совместную работу, назвав Совфед целой судьбой и целой жизнью. На прощание она подарила Матвиенко небольшую елку в преддверии Нового года. Как уточняет ТАСС, место Петренко в Совете Федерации занял Валерий Усатюк.

Напомним, Петренко была членом комитета по социальной политике, организовала движение «Матери России», была уполномоченным в Совфеде по делам ребенка». В 1994 году ее наградили орденом «За личное мужество» за участие в операции по освобождению ростовских школьников из рук террористов.