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НАТО стремится закамуфлировать выход США из ДРСМД — Песков

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НАТО стремится закамуфлировать выход США из ДРСМД — Песков

Москва, 5 декабря. В Североатлантическом альянсе нагнетают ситуацию и манипулируют фактами для того, чтобы закамуфлировать выход Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что США нагнетают ситуацию, обвиняя Россию в нарушении Договора, однако истинной целью Вашингтона является выход из соглашения.

«Речь идет о нагнетании ситуации, речь идет во многом о манипулировании фактами с тем, чтобы этими фактами закамуфлировать истинные цели США по выходу из ДРСМД», — отметил Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. Многие эксперты в связи с намерением Штатов выразили мнение, что выход страны из договора приведет к глобальным последствиям и нанесет ущерб системе стратегической безопасности. 

Стоит отметить, что МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора. Так, США разместили установки, способные производить пуски ракет типа «Томагавк», на территории Румынии и Польши.

Автор: Екатерина Кухарева
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