США сдерживают Россию, чтобы сохранить свое доминирующее положение в мире — Герасимов

Москва, 5 декабря. Власти США и их союзники принимают меры по сдерживанию России, чтобы сохранить свое доминирующее положение в мире. Об этом в среду заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Одним из основных деструктивных факторов, осложняющих международную обстановку, является деятельность США, направленная на удержание своей доминирующей роли в мире и исключение других стран из конкурентной борьбы», — отметил он.

Герасимов обратил внимание на то, что, прикрываясь российской угрозой, НАТО наращивает свое военное присутствие возле российских границ и усиливает милитаризацию континента. В Восточной Европе стали появляться элементы системы ПРО, новые аэродромы и склады с оружием.

В этих условиях Россия вынуждена принимать ответные меры, чтобы обеспечить безопасность своих рубежей. В то же время Герасимов подчеркнул, что Москва не собирается вступать в разорительную гонку вооружений с США и НАТО. По его словам, финансирование российской армии останется на прежнем уровне — 50 млрд долларов. Это в 14 раз меньше военных расходов США, которые в 2019 году потратят на оборону 716 млрд долларов.