Европарламенту предсказали раскол из-за призыва объединиться против РФ

Москва, 5 декабря. Европейский парламент призвал повысить интеграцию и выработать общий стратегический подход к России, «гибридная тактика» которой «вызывает беспокойство». Однако эксперты не разделили позицию ЕП.

В обнародованном докладе Комитета по международным делам Европарламента говорится о том, что действия России якобы «направлены на западные демократии и наращивание напряженности внутри этих государств». Кроме того, в документе утверждается, что российская сторона якобы не реализовывает минские соглашения и усиливает свое военное присутствие на крымском полуострове.

«Европарламент крайне обеспокоен тем, что чрезмерные военные учения и действия России, ее гибридная тактика (…), а также экономический и энергетический шантаж дестабилизируют страны Восточного партнерства и Западные Балканы», — заявили в ЕП.

Однако европейцы в политике России никаких угроз не увидели и назвали Крым российским в ответ на призыв объединиться против РФ. Так, вице-президент комиссии по международным делам парламента Италии Паоло Гримольди подчеркнул, что его страна не считает действия РФ проблемой для европейской безопасности.

«Что касается Крыма, то это исторически российский регион. Его жители говорят по-русски, чувствуют себя русскими. И последнее, но не менее важное: на Украине сложилась нестабильная ситуация, в рамках которой невозможно было обеспечить права крымчан», — цитирует его RT.

В то же время заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров выразил мнение, что призыв Европарламента к объединению мирового сообщества против России способен, наоборот, усилить раскол внутри Европейского союза.

«Политика создания врага в лице России может разделить Евросоюз на два лагеря: страны, которые действуют в национальных интересах, как Германия и Италия, и государства, под копирку выполняющие поручения США», — констатировал эксперт.

Напомним, Европейский союз в 2014 году ввел санкции против России из-за конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и стремится к тому, чтобы Киев преодолел все внутренние разногласия. Крым же стал российским регионом демократическим путем по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за вхождение полуострова в состав России.

Ранее на рассмотрение в Европарламенте внесли резолюцию, которая предлагает приостановить партнерство с Россией и перейти к точечному взаимодействию с Москвой. Договор о партнерстве и сотрудничестве был заключен в 1998 году. В 2007 году начались переговоры о новом соглашении между сторонами, которые четыре раза приостанавливались по инициативе Брюсселя. Голосование за принятие резолюции пройдет в марте следующего года.