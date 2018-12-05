Роскачество рассказало, как безопасно выбрать приложение для скачивания

Москва, 5 декабря. Роскачество прокомментировало Федеральному агентству новостей сообщения о том, что хакеры воровали деньги у пользователей iPhone с помощью фитнес-приложений. В ведомстве рассказали, как безопасно выбрать приложение для скачивания.

Как отметил заместитель Роскачества Илья Лоевский, традиционно пользователи скачивают на свои мобильные устройства различные внешне понравившиеся приложения и не предполагают, что они могут быть не защищены. Он напомнил, что хакеры активно орудуют в Сети.

Лоевский порекомендовал не скачивать сомнительные и неизвестные мобильные приложения, поскольку существует риск открыть для злоумышленников свои личные данные. Он также добавил, что пользователям не стоит сразу удалять со своего гаджета все фитнес-приложения, поскольку на сайте ведомства есть перечень безопасных мобильных продуктов.

Ранее эксперт по компьютерной безопасности фирмы ESET зафиксировал в AppStore два вредоносных фитнес-приложения, которые крали средства у пользователей Apple.