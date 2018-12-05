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МИД РФ призвал Лондон отказаться от враждебной политики по отношению к российским СМИ

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МИД РФ призвал Лондон отказаться от враждебной политики по отношению к российским СМИ

Москва, 5 декабря. Москва требует от Лондона отказаться от политики нагнетания и вражды в отношении российских СМИ. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы требуем прекратить политику нагнетания нетерпимости и вражды в отношении к российским СМИ. Британские СМИ работают у нас в благоприятном режиме», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что работающие в России иностранные журналисты не сталкиваются с давлением, как их российские коллеги на территории Соединенного королевства.

«Никто их не объявляет шпионами, никто не устраивает массовую травлю, никто не публикует их личные данные», — напомнила Захарова.

Ранее министерство обороны Британии сообщило, что съемочная группа Первого канала якобы пыталась проникнуть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии. Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев опроверг заявления Лондона о якобы планировавшемся проникновении. 

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей  подробно писало о том, что сотрудники британской «фабрики троллей» — 77-й бригады — работают, в частности, на территории Украины, откуда осуществляет хакерские атаки на объекты инфраструктуры РФ. 

Автор: Федор Веснин
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