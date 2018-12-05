Сирия: САА нашла спрятанное оружие боевиков в провинции Хомс

Дамаск, 5 декабря. В сотрудничестве с мирными жителями сирийские правительственные войска обнаружили большое количество оружия боевиков в при прочесывании провинции Хомс. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Вооружения террористических группировок были спрятаны в сельскохозяйственных районах деревни Аль Хула.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Это далеко не первый случай, когда инженерные подразделения сирийской армии натыкаются на оставленное боевиками оружие при осмотре освобожденных городов и населенных пунктов провинций САР.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии наткнулись на склад оружия и боеприпасов во время прочесывания севера провинции Хомс. По словам полевого источника, среди обнаруженных боеприпасов было 57 минометов, пулеметов и американских винтовок. Всего сирийские военные нашли 130 боеприпасов.

В ходе обысков на складе были также обнаружены самодельные взрывные устройства (СВУ), ручные противотанковые гранатометы, минометные пусковые установки, иностранные клоны М4. Кроме того, военные изъяли самодельные мины-ловушки, различные кустарные боеприпасы, трубы.

Напомним, что север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены в результате успешных переговоров сирийских властей с главарями незаконных вооруженных группировок при непосредственном участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). В рамках договоренностей все боевики получили возможность покинуть регион и отправиться в сторону зоны деэскалации Идлиб.

Пожелавшие примириться боевики получили возможность урегулировать свой статус, согласно амнистии, предложенной президентом Сирии Башаром Асадом. Для этого им было необходимо сдать все тяжелое и среднее вооружение, а также поклясться больше никогда не поднимать оружие против соотечественников.