Подросток на «Жигулях» влетел в машину ДПС в Кузбассе, есть пострадавшие

Кемерово, 5 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Анжеро-Судженске: столкнулись отечественное авто и машина дорожно-патрульной службы, есть пострадавшие.

Аварию зафиксировали в ночь на 4 декабря а пересечении улиц С. Перовской и Гагарина: отечественная машина под управлением 17-летнего подростка, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в автомобиль дорожно-патрульной службы. Об этом пишет «Газета Кемерова».

Серьезные травмы получили подросток, водитель и пассажир автомобиля дорожно-патрульной службы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.