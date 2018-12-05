Европа уже «помогла»: Журавко назвал единственный способ победить безработицу на Украине

Уход российского бизнеса с Украины грозит гражданам страны большими потерями рабочих мест. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

«Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов — каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам», — заявила экс-депутат в эфире телеканала «112.Украина».

Герман подчеркнула, что в российских компаниях на Украине работают местные жители, а не «люди из Кремля», поэтому важно улучшить жизнь людей, а не демонстрировать жесткую антироссийскую позицию.

«Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной кампании — «прочь от Москвы» (слоган социальной рекламы Петра Порошенко. — Прим. ФАН), но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был «прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти». И такой лозунг возымеет эффект, и тогда люди проголосуют», — добавила экс-депутат.

Бывший коллега Герман, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул — в целом она права, однако постоянно метаться в поисках спонсоров недопустимо. Он добавил, что действующие власти Украины то и дело молниеносно меняют свои решения, что наносит ущерб государству.

«По сути, она сказала все правильно, но я не согласен с тем, что надо кидаться на все подряд. «Кидание» уже привело страну к серьезным проблемам, поскольку власти в стране бегают из стороны в сторону. Я считаю, что должна быть постоянной позиция людей во власти», — заявил Журавко.

Собеседник ФАН отметил — европейские страны уже пытались «помочь» Киеву, и это закончилось еще большим обострением социально-политических кризисов и увеличением накопленных руководством Украины долгов.

«Герман в свое время предала Виктора Януковича и поддержала эту революцию в Киеве. Вот эта нестабильность в политике и принцип «с кем бы ни работать, лишь бы не пострадала Украина», сегодня не проходит. Так называемая поддержка Европы привела к кончине самой Украины, — напомнил киевским властям экс-депутат, — а в стране все-таки живут люди, и они остаются безработными. Это факт».

По словам Журавко, единственным способом решить проблему с безработицей и привлечением инвестиций остается попытка наладить контакт с Россией, а для этого необходимо дать отпор нынешнему русофобскому курсу властей.