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Anonymous доказали связь «независимого» ресурса The Insider с британскими агентами

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Anonymous доказали связь «независимого» ресурса The Insider с британскими агентами

Москва, 5 декабря. Данные о проекте британского МИД Integrity Initiative, обнародованные хакерской группой Anonymous, окончательно установили связь «независимого» электронного интернет-ресурса The Insider с британскими агентами.

Несколько дней назад издание, возглавляемое ангажированным оппозиционером Романом Доброхотовым, предоставило площадку первому руководителю информбюро НАТО в Москве Джону Лафу. Заявления, которые Лаф высказал на The Insider, новизной не отличаются: это все тот же вопрос Крыма, призывы бороться за сохранение транзита российского газа через Украину, а также незавуалированные заявления о желании Запада заставить Москву изменить политический курс.

Однако данные хакеров о проекте Integrity Initiative заставляют по-другому взглянуть на Лафа. Как выяснилось, руководитель московского информбюро НАТО не просто имеет связи с недавно раскрытой сетью британской разведки Mi6, но и входит в ее костяк. Согласно опубликованным Anonymous документам, Лаф в Integrity Initiative играет одну из наиболее важных ролей.

Первый руководитель информбюро НАТО в Москве Джон Лаф

Предоставив возможность британскому агенту высказаться на своем ресурсе, The Insider фактически признал, на чьи интересы на самом деле работает издание. По словам российских аналитиков, у Лондона всегда были завербованные для антироссийской деятельности агенты, однако никогда раньше британская сторона не работала так неприкрыто.

Как подчеркнул автор живого журнала Colonel Cassad, в сталинские времена редакцию The Insider привлекли бы к ответственности по 58 статье — за пропаганду и агитацию с призывами к свержению или подрыву власти, однако в современной, демократической России это невозможно.

«При товарище Сталине, можно было бы смело всю редакцию «Инсайдера» по 58-й отправлять, но у нас страна свободная и демократичная», — подчеркивается в ЖЖ.

Anonymous доказали связь «независимого» ресурса The Insider с британскими агентами

Электронное издание The Insider неоднократно «прокалывалось» на связях с западными спецслужбами. Ранее было установлено, что СМИ имеет тесные связи с запрещенным в России Фондом Сороса, «Атлантическим советом» и Госдепартаментом США. При этом связь между западными структурами и изданием помогала поддерживать международная группа блогеров Bellingcat, известная созданием фейка о якобы причастности России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Хакерская группа Anonymous опубликовала данные о финансируемом Лондоном проекте Integrity Initiative в ноябре. Проект работает уже несколько лет, его целями являются борьба с якобы существующей «российской пропагандой» и «фейковыми новостями». Информация, представленная хакерами, свидетельствует о том, что британские власти могли использовать проект для информационного воздействия на РФ, а также влияния на внутреннюю политику ряда стран Европы.

Автор: Василий Котов
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