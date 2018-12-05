Москва, 5 декабря. Данные о проекте британского МИД Integrity Initiative, обнародованные хакерской группой Anonymous, окончательно установили связь «независимого» электронного интернет-ресурса The Insider с британскими агентами.

Несколько дней назад издание, возглавляемое ангажированным оппозиционером Романом Доброхотовым, предоставило площадку первому руководителю информбюро НАТО в Москве Джону Лафу. Заявления, которые Лаф высказал на The Insider, новизной не отличаются: это все тот же вопрос Крыма, призывы бороться за сохранение транзита российского газа через Украину, а также незавуалированные заявления о желании Запада заставить Москву изменить политический курс.

Однако данные хакеров о проекте Integrity Initiative заставляют по-другому взглянуть на Лафа. Как выяснилось, руководитель московского информбюро НАТО не просто имеет связи с недавно раскрытой сетью британской разведки Mi6, но и входит в ее костяк. Согласно опубликованным Anonymous документам, Лаф в Integrity Initiative играет одну из наиболее важных ролей.

Предоставив возможность британскому агенту высказаться на своем ресурсе, The Insider фактически признал, на чьи интересы на самом деле работает издание. По словам российских аналитиков, у Лондона всегда были завербованные для антироссийской деятельности агенты, однако никогда раньше британская сторона не работала так неприкрыто.

Как подчеркнул автор живого журнала Colonel Cassad, в сталинские времена редакцию The Insider привлекли бы к ответственности по 58 статье — за пропаганду и агитацию с призывами к свержению или подрыву власти, однако в современной, демократической России это невозможно.

«При товарище Сталине, можно было бы смело всю редакцию «Инсайдера» по 58-й отправлять, но у нас страна свободная и демократичная», — подчеркивается в ЖЖ.

Электронное издание The Insider неоднократно «прокалывалось» на связях с западными спецслужбами. Ранее было установлено, что СМИ имеет тесные связи с запрещенным в России Фондом Сороса, «Атлантическим советом» и Госдепартаментом США. При этом связь между западными структурами и изданием помогала поддерживать международная группа блогеров Bellingcat, известная созданием фейка о якобы причастности России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Хакерская группа Anonymous опубликовала данные о финансируемом Лондоном проекте Integrity Initiative в ноябре. Проект работает уже несколько лет, его целями являются борьба с якобы существующей «российской пропагандой» и «фейковыми новостями». Информация, представленная хакерами, свидетельствует о том, что британские власти могли использовать проект для информационного воздействия на РФ, а также влияния на внутреннюю политику ряда стран Европы.