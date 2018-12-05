«Осталось только послать США»: политолог отреагировал на ультиматум Помпео по ДРСМД

Москва, 5 декабря. Госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум РФ по ДРСМД. В ответ политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что России «осталось только послать США», дать Вашингтону решительный отпор и прекратить политические контакты.

«Только когда мы их пошлем, фигурально выражаясь, только так мы можем добиться какого-то внимания. Только это. Потому что все остальные способы исчерпаны», - подчеркнул Ордуханян в интервью «Царьграду».

Эксперт подчеркнул, что все попытки попытки российской стороны понять американских оппонентов приводят только к оплеухам в ответ.

«Уже сложно вспомнить все оплеухи, которые Россия терпела, давая очередной шанс Штатам. Но терпение, судя по всему, играет злую шутку», — уверен он.

Ордуханян также обратил внимание, что мировая общественность, США и Европа молчат и никак не осуждают беспорядки в Париже, жертвами которых стали четыре человека, сотни были арестованы, избиты.

«Реакции — ноль. Никто не возражает, никто не высказывает свою озабоченность. Зато если в России кто-то чихнет против ветра, то тут же поднимается вой. Это русофобия — и с ней надо бороться решительно», — заключил он.

Как сообщалось ранее, глава Госдепа заявил, что России дается 60 дней на «возвращение» к выполнению ДРСМД. Если этого не произойдет, по словам Помпео, приостановят обязательства по договору.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп ранее обвинил Москву в нарушении соглашения и объявил о планах США выйти из ДРСМД.

В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, что Соединенные Штаты размещают в Румынии и в Польше установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором. Напомнил он и о том, что Штаты ведут разработки ударных беспилотников, а также финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.