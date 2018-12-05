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«Риторика безумного доктора»: Захарова оценила угрозы США из-за керченского инцидента

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«Риторика безумного доктора»: Захарова оценила угрозы США из-за керченского инцидента

Москва, 5 декабря. Заявления США в связи с инцидентом в Керченском проливе похожи на риторику обезумевшего доктора, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такой хирург-зло: последствия, боль. Действия, которые направлены на ухудшение, а не на улучшение. Это какой-то сценарий для фильма ужасов, я бы так это охарактеризовала», — заявила дипломат.

Напомним, 25 ноября около семи утра три военных корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Они нарушили границу территориальных вод РФ, а затем, опасно маневрируя и игнорируя законные требования российских пограничников, стали продвигаться в сторону Керченского пролива.

Все три корабля с 24 украинскими моряками были задержаны.

Один из чиновников Госдепа США заявил, что Москву «ждут боль и последствия, если она не отпустит украинских моряков».

Автор: Герман Парло
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