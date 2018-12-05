Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Генштаб РФ: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США

74
0 Оставить комментарий

Генштаб РФ: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США

Москва, 5 декабря. Россия повышает возможности своих ядерных сил в связи с наращиванием ПРО Соединенными Штатами. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для зарубежных военных атташе.

Он отметил, что РФ вынуждена повышать боевые возможности своих вооружений из-за наращивания американской глобальной системы противоракетной обороны.

«Повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил», — сказал Валерий Герасимов.

Он добавил, что в рамках повышения возможностей ядерных сил России прошло перевооружение ракетных войск стратегического назначения на комплексы «Ярс». Кроме того, было запущено серийное производство комплексов «Авангард», оснащенных планирующим крылатым блоком.

РС-24 «Ярс» — российский ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. Является модификацией комплекса «Тополь-М». Подробные характеристики комплекса «Ярс» не раскрываются.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.