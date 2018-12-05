Сирия: МИД РФ сообщил о ежедневных провокациях боевиков в Идлибе

Москва, 5 декабря. Боевики, засевшие в сирийском Идлибе, продолжают ежедневно осуществлять провокации в одноименной зоне деэскалации. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, Турция прилагает все усилия для того, чтобы размежевать сирийскую оппозицию и воюющих на ее стороне террористов, однако это не помогает предотвращать обстрелы.

«Не все экстремисты подчиняются требованию о создании 20-километрового пояса демилитаризованной зоны. Пока не удается прекратить ежедневно предпринимаемые боевиками провокации, которые направлены на срыв российско-турецкой работы», — отметила Захарова.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.