США могут существенно нарастить число ядерных боезарядов в обход СНВ-3 — Генштаб ВС РФ

Москва, 5 декабря. США обходят некоторые положения договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), что дает им возможность в случае необходимости в кратчайшие сроки увеличить количество ядерных боезарядов более чем на 1,2 тысячи единиц. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, Вашингтон для того, чтобы достигнуть установленных Договором количественных параметров, в течение двух лет занимался переоборудованием части своих стратегических наступательных средств (по четыре пусковые установки на каждой из 14 подводных лодок типа «Огайо» и 41 ТБ В-52Н) и в одностороннем порядке исключил их из учета по СНВ-3.

«Это дает им возможность в кратчайшие сроки нарастить потенциал своих стратегических наступательных сил и увеличить количество боезарядов более чем на 1,2 тысячи единиц», — сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Глава Генштаба ВС РФ выразил надежду на то, что США конструктивно подойдут к решению вопроса и возобновят диалог о продлении действия СНВ-3. При этом генерал обратил внимание на то, что Москва со своей стороны полностью выполнила обязательства по Договору.

Напомним, СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных боезарядов до более чем 1,5 тысячи единиц и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

Сенатор от Республиканской партии Том Коттон и конгрессмен-республиканец Лиз Чейни на прошлой неделе внесли законопроект, ограничивающий продление российско-американского договора СНВ-3 после 2021 года путем прекращения финансирования до тех пор, пока глава государства не подтвердит Конгрессу, что Москва дала согласие на «контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия». В Кремле ответили, что знают о внесении законопроекта в Конгресс США, однако пока еще не ознакомились с ним.