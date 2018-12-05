Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Кокорин и Мамаев встретились впервые после ареста

33
0 Оставить комментарий

Кокорин и Мамаев встретились впервые после ареста

Москва, 5 декабря. Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что сегодня состоится встреча его клиента и соучастника — форварда «Зенита» Александра Кокорина. Оба спортсмена проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Фактически Кокорин и Мамаев сегодня встретятся впервые после этих событий, будут находиться вместе в изолированном помещении», — передает слова юриста Championat.com.

Бушманов добавил, что также должна приехать супруга Мамаева — Алана.

Судебное заседание уже началось. По его окончании футболистов могут выпустить из СИЗО.

В начале октября футболисты устроили две драки в Москве. Спортсмены избили федерального чиновника Минпромторга Дениса Пака в столичном кафе, а до этого напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.