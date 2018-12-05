Кокорин и Мамаев встретились впервые после ареста

Москва, 5 декабря. Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что сегодня состоится встреча его клиента и соучастника — форварда «Зенита» Александра Кокорина. Оба спортсмена проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Фактически Кокорин и Мамаев сегодня встретятся впервые после этих событий, будут находиться вместе в изолированном помещении», — передает слова юриста Championat.com.

Бушманов добавил, что также должна приехать супруга Мамаева — Алана.

Судебное заседание уже началось. По его окончании футболистов могут выпустить из СИЗО.

В начале октября футболисты устроили две драки в Москве. Спортсмены избили федерального чиновника Минпромторга Дениса Пака в столичном кафе, а до этого напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.