Отвечать будет некому: в Госдуме пригрозили НАТО уничтожением в случае агрессии против РФ в Крыму и Калининграде

США заявили о том, что НАТО якобы имеет возможности для того, чтобы противостоять России в Крыму и Калининграде.

«Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа. Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут наши сухопутные силы. У нас для этого есть четкий метод. Он основан на физическом, комплексном маневре; мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо», — высказался глава Второго флота США, вице-адмирал Эндрю Льюис.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал заявление американского военного. По словам парламентария, российская армия обладает достаточными силами, чтобы уничтожить не только США, но и другие страны-участницы НАТО.

«Я думаю, что если НАТО предпримет попытку агрессии в отношении нашей страны, то последующих попыток агрессии предпринимать будет попросту некому: ни Америке, ни другим государствам», — уверен член нижней палаты парламента.

По его словам, Россия сильна как на суше, так и в море.

«Россия располагает достаточными силами и средствами и в сухопутном плане, и в морском», — подчеркнул депутат Госдумы.

В заключение он добавил, что Россия ни на кого не планирует нападать, но в случае вооруженного конфликта способна адекватно отреагировать.

«Тот факт, что военный бюджет Соединенных Штатов Америки и блока НАТО превышает наш, очевиден. Вместе с тем нельзя не отметить, что они сделали упор на количество, мы же делаем упор на другое. Качество вооружений и оснащенности у нас значительно выше, чем у зарубежных стран. Мы сделали акцент на стратегии оборонительного характера с учетом возможных внешних угроз, которые могут возникнуть со стороны какого-либо государства. Сама стратегия и вооружения наших сил позволяют дать такой ответ, что, повторюсь, просто не будет тех, у кого может возникнуть мысль осуществлять агрессию в отношении нашей страны», — резюмировал Юрий Швыткин.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается покидать Черное море.