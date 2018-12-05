Постоянно бьют по мирным: на юге ДНР рассказали, как ВСУ уничтожают население Донбасса

Куликово — небольшой поселок на юге ДНР. В нескольких сотнях метров от крайнего дома — позиции киевских силовиков, и немногие местные жители поселка каждый день находятся «на грани войны» — они должны быть готовы к очередному удару со стороны ВСУ в любой момент. В поселке побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Дорога на южные рубежи обороны ДНР, как всегда, пуста. Крайне редко навстречу проезжает легковая машина — люди едут в Тельманово или Новоазовск за покупками, так как магазины в прифронтовых населенных пунктах если и работают, то получают пополнение товара крайне редко, ведь дороги туда находятся под постоянным огнем.

С трассы несколько съездов. Можно попасть в Саханку, можно уехать в Коминтерново, но мы движемся дальше, и после совершенно безлюдного участка въезжаем в поселок с героическим названием Куликово. И сразу становится понятно — здесь война.

Поселок выглядит безлюдным: где можно видеть — все дома разрушены, подходы к ним заросли травой, а сквозь провалы окон зияет небо вместо крыш. Часть домов просто развалена прямыми попаданиями, другие еще и сгорели. Наш сопровождающий, офицер Народной милиции ДНР с позывным Адвокат, проводит рукой, указывая туда, где улица теряется в тумане.

«Вот так вот каждый дом. Сюда, например, из танка попали. А в этом доме в прошлом году во время обстрела парень молодой погиб», — рассказывает военный.

Окончательно превращают пейзаж в картину войны сгоревшие автомобили на дороге. Дальше — через поле — киевские силовики, и Куликово у них как на ладони. Говорить о том, что «прилеты» по домам мирных жителей являются случайностью, невозможно, ведь результат каждого своего действия киевские силовики видят, — но ничего не меняют. Несколько домов и несколько мирных жителей в поселке еще остались, и украинские военные как будто целенаправленно пытаются уничтожить их.

«Огонь ведется постоянно, — рассказывает военнослужащий НМ ДНР Владимир, который служит на передовых рубежах обороны на юге народной республики. — Из РПГ, из СПГ, БМП-1, БМП-2, пулеметов «Утес», АГС. Постоянно бьют по мирным».

ВСУ стреляют именно по жилым домам, считают в Народной милиции, не решаясь нападать на защитников ДНР.

На вопрос о том, может ли начаться полномасштабное наступление Киева на ДНР, военнослужащие Народной милиции ответить не решаются. С одной стороны, Украина уже показала, что готова на многое, в том числе и на самые подлые провокации, и на самые глупые решения, которое будут стоить тысячи жизней украинских солдат.

С другой стороны, в ДНР сомневаются, что рядовые бойцы ВСУ согласятся исполнять эти приказы, понимая, к чему это приведет. Однако в любом случае — страха на фоне всех угроз из Киева у защитников ДНР нет.

Адвокат ведет нас передовыми позициями, которые находятся в поле. Здесь — мощная и надежная система траншей, укрытия, блиндажи с перекрытием в несколько накатов. По словам военнослужащих, которых мы там встречаем, эти укрепления позволят дать отпор противнику и не пропустить его, при этом сохранив жизни защитникам рубежей ДНР.

И все равно, какое-то напряжение царит в воздухе: это жизнь на грани войны, где все понимают, что если первый удар и будет нанесен, то именно со стороны Киева. А каким он будет? Больше всего в рядах НМ ДНР опасаются, что этот удар будет нанесен по мирным жителям — тем людям, которые каждый день совершают подвиг, оставаясь в населенных пунктах на линии разграничения. Но в остальном сомнений нет никаких — следующее наступление станет для украинской армии последним.