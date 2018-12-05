«Маму свою не позорьте»: Захарова ответила премьеру Дании на ложь о «бомбежке» Борнхольма

Москва, 5 декабря. Премьер-министру Дании Ларсу Лекке Расмуссену не стоит искажать исторические факты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы датского кабмина о якобы имевших место «бомбежках» советской армии над Борнхольмом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Расмуссен заявил, что армия СССР якобы провела бомбардировку острова в годы Второй мировой войны. По его словам, атака была совершена после освобождения страны от фашистской оккупации. Датский премьер также добавил, что его мать видела падающие на Борнхольм бомбы.

Захарова назвала это высказывание Расмуссена классическим примером дезинформации. На самом деле, советская армия проводила операцию по освобождению Дании в годы Второй мировой войны. Более того, датская сторона была уведомлена о нахождении советских военных на ее территории. В 1945 году министр иностранных дел страны выразил благодарность народа Дании советским войскам за освобождение.