Паспорта у них российские: в Госдуме ответили «гражданам СССР», отказывающимся платить за свет

Несколько энергосбытовых компаний Дальнего Востока получили заявления от «граждан СССР», которые отказываются оплачивать счета за электроэнергию, заявляя, что «власть принадлежит народу, а он против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами».

Подобные обращения от населения осенью получили «Камчатскэнерго», «Амурэнергосбыт», а также «Дальневосточная энергетическая компания». И если на Камчатке это явление имело массовый характер, то в Приамурье и Приморье заявлений от «граждан СССР», отказывающихся платить за свет, было единицы.

Как рассказала РИА Новости советник гендиректора «Камчатскэнерго» Елена Симаева, члены двух организаций — «Профсоюза «Союз СССР»» и «Профсоюза рожденных в СССР» — ссылаются на некий публичный договор поставки коммунальных и прочих услуг для обеспечения жизнедеятельности, заключенный между их председателями и «гарантом», который якобы освобождает их от уплаты счетов за услуги ЖКХ.

По мнению заявителей, такие услуги должны бесплатно предоставляться гражданам, рожденным в СССР, а их отключение является уголовным преступлением. «Граждане СССР» присылают копии каких-то удостоверений, свидетельств и прочих документов и требуют в 10-дневный срок предоставить им более десятка бумаг, а в противном случае угрожают миллионными штрафами и привлечением к уголовной ответственности.

Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев напомнил, что Советский Союз давно распался.

«У нас нет Советского Союза. Поэтому какие могут быть заявления от «граждан СССР» и требования не выставлять им счета за потребляемую электроэнергию? И паспорта у них, я уверен, российские. А если паспорта российские, то живут они по законам Российской Федерации. Хочется им этого или нет. Комментировать это странно», — заметил Павел Качкаев.

При этом парламентарий подчеркнул, что так называемые «граждане СССР» имеют право отстаивать свои права в судах.