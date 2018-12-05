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Сирия: Генштаб ВС РФ сообщил о расширении зоны влияния ИГ на востоке САР

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Сирия: Генштаб ВС РФ сообщил о расширении зоны влияния ИГ на востоке САР

Москва, 5 декабря. Террористы ИГ1 (группировка запрещена в России) на контролируемом США востоке Сирии начали расширять зону влияния. Об этом в среду сообщил руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Он обратил внимание на то, что Вашингтон систематически говорит о «какой-то борьбе с боевиками ИГ на востоке Сирии». Однако, по его словам, РФ наблюдает обратное.

«Спящие» террористические ячейки перешли к активным действиям, в результате ИГИЛ1 на востоке страны начала расширять зону своего влияния», — подчеркнул Герасимов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Андрей Крылов
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