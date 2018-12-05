Террористы в Сирии остались только в подконтрольной США зоне — Генштаб ВС РФ

Москва, 5 декабря. Террористы запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 остались в Сирии только в подконтрольной США зоне, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Речь идет о территории в районе Ат-Танфа и на восточном берегу Евфрата. Уточнил Герасимов и данные об остатках вооруженных формирований джидадистов во главе с запрещенной в РФ «Джабхат-ан- Нусрой», сообщает ТАСС.

«Они сконцентрированы внутри зоны деэскалации Идлиб и в подконтрольном коалиции во главе с США районе Ат-Танфа», — добавил он, выступая на брифинге для иностранных военных атташе.

1 Организация запрещена на территории РФ.