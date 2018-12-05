Россия ответит на выход США из Договора РСМД — Генштаб ВС РФ

Москва, 5 декабря. В Генеральном штабе ВС РФ предупредили США, что выход Вашингтона из Договора РСМД не останется без ответа. Накануне американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США могут выйти из договора, если Россия «не начнет соблюдать его положения».

«Учитывая, что в зале находятся официальные представители зарубежных военных ведомств, хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что, если Договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны», — заявил на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Генерал отметил, что выход США из договора о РСМД угрожает и безопасности Европы, и мировой стратегической стабильности. Герасимов предупредил иностранных военных атташе, что страны, которые разместят у себя американские ракетные комплексы, станут цель поражения для ВС РФ в случае выхода США из Договора РСМД.

«Не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России», — подчеркнул Герасимов.

Напомним, накануне глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в случае, если Россия в течение 60 дней «не вернется к его исполнению».

В МИД РФ, комментируя ультиматум Помпео, напомнили, что США прекрасно известно, что Россия неукоснительно соблюдает все положения Договора РСМД.

Отметим также, что ранее в Совбезе РФ указывали на нарушения соглашения о ликвидации ракет американской стороной.