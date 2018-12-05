Сирийские войска в 2018 году уничтожили 23 тыс. боевиков — Генштаб ВС РФ

Москва, 5 декабря. Сирийские войска за 2018 год уничтожили 23 тыс. боевиков. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Выступая на брифинге для иностранных военных атташе, Герасимов подчеркнул, правительственная армия Сирии получила значительный опыт под руководством российских военных советников.

В течение года САА удалось провести операции по освобождению от террористов зон деэскалации Восточная Гута, Хомс и Южная.