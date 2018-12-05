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РФ призывает Париж обеспечить безопасность журналистов — Захарова

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РФ призывает Париж обеспечить безопасность журналистов — Захарова

Москва, 5 декабря. РФ призывает Париж воздержаться от чрезмерного применения силы, требует обеспечить безопасность журналистов во Франции. Об этом заявила журналистам на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что один из представителей СМИ был ранен резиновой пулей, отравление газом получила корреспондент ВГТРК.

«Призываем Париж не применять силу в отношении журналистов, а осуществлять правоохранительные действия в соответствии с принципами гуманизма», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что журналисты не должны стать мишенью полицейских.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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