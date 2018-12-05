Сирия: в МИД РФ осудили нацеленные на расчленение страны действия США

Москва, 5 декабря. Действия Соединенных Штатов и возглавляемой ими коалиции в Сирии призваны расчленить страну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат подчеркнула, что сомнительная деятельность коалиции, возглавляемой США, в Сирии вызывает нарастающую озабоченность. В подтверждение своих слов Захарова напомнила о продолжающейся оккупации 55-километровой зоны близ военной базы «Ат-Танф», на подступах к которой силы международной коалиции во главе с США атаковали расположения проправительственных сил Сирии.

За подобными действиями Вашингтона российская сторона усматривает нежелание обеспечить хотя бы минимальную стабильность на этой сирийской территории, которая необходима для налаживания регулярных поставок гумпомощи в лагерь беженцев «Рукбан», где гуманитарная обстановка остается на катастрофическом уровне, констатировала дипломат.

«Цель незаконного американского присутствия, как нам видится, заключается в попытке разыграть в Заевфратье курдскую карту, вести дело к банальному расчленению суверенной Сирии, несмотря на официальные заявления о якобы приверженности ее единству и территориальной целостности», — подчеркнула Захарова.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Коалиция во главе с США незаконно присутствует в САР с 2014 года, действуя без согласия и координации с властями государства и резолюцией СБ ООН. США поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с терроризмом, однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто никаких успехов в данном направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.