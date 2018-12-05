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Оригинал картины Айвазовского может появиться в аэропорту Симферополя

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В честь нового имени в аэропорту Симферополя может появиться оригинал картины Айвазовского

Симферополь, 5 декабря. По итогам конкурса «Великие имена России» аэропорту Симферополя будет присвоено имя великого российского мариниста Ивана Айвазовского. В шорт-листе народной любви художник обошел адмирала Павла Нахимова и императрицу Екатерину Великую.

По сообщениям пресс-службы аэропорта, участие в голосовании за имя нового терминала «Симферополь» приняли более 270 тысяч человек; 53% голосов было отдано за присвоение аэропорту «Симферополь» имени Ивана Айвазовского.

Евгений Плаксин, генеральный директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» заявил, что имя Айвазовского будет отражено в корпоративном стиле и во внутренней дизайн-концепции здания.

В честь нового имени в аэропорту Симферополя может появиться оригинал картины Айвазовского

«Возможно, это найдет отражение в интерактивных экспозициях, сувенирах, выставках репродукций, или даже в аэропорту может появиться оригинал одной из картин, если галерея художника и министерство культуры примут такое решение», — приводит слова Плаксина корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» путем народного голосования аэропортам России присваивались имена соотечественников, которые внесли значительный вклад в развитие и историю нашей страны.

Автор: Евгения Авраменко
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