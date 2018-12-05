«Надо действовать симметрично»: В Госдуме предложили нестандартный ответ на ультиматум США по ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео фактически предъявил России ультиматум, потребовав от Москвы в течение 60 дней «вернуться» к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомним, Москва неоднократно подчеркивала, что, в отличие от Вашингтона, никогда не нарушала Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Во время пресс-конференции в Брюсселе Помпео объявил, что если Москва не выполнит предъявляемые к ней требования, то США выйдут из Договора.

«Мы будем рады, если Россия в течение 60 дней вернется к соблюдению Договора, — приводит слова Помпео «Газета.Ru». — У них [у России] достаточно времени».

Комментируя очередной американский ультиматум, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин подчеркнул, что на подробные незаконные требования и угрозы нам нужно в первую очередь реагировать усилением экономической и военной мощи нашего государства.

«Да, мы можем сказать, что у нас самая смелая и боеспособная армия, что у нас есть высокоточное ядерное оружие, — напомнил депутат Госдумы в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Но для того, чтобы никто не мог себе позволить разговаривать с нами подобным образом, нам надо иметь развитую экономику, хотя бы как у Китая».

Шерин выдвинул несколько нестандартных предложений, которые, по его мнению, могли бы помочь взрывному росту российской экономической мощи.

«Чтобы этого достичь, нашему государству придется регулировать цены на энергоресурсы и восстанавливать смертную казнь для коррупционеров», — заявил собеседник ФАН.

Что касается того, как Москве нужно реагировать на язык ультиматумов, который в последнее время так полюбили в Вашингтоне, то Шерин предложил зеркальный и нестандартный ответ.

«Нам нужно им тоже выдвинуть ультиматум, раз они другого языка не понимают. Надо действовать абсолютно симметрично: надо предъявить Соединенным Штатам ультиматум, потребовав, чтобы они в течение двух месяцев вывели свои войска из Сирии», — заявил первый зампред комитета Госдумы.

Подобное требование со стороны России является совершенно законным, считает парламентарий.

«Российская Федерация имеет обязательства перед сирийским народом, перед правительством [президента Сирии] Башара Асада. Мы заинтересованы, чтобы антитеррористическая операция в Сирии быстрее закончилась и чтобы эта страна как можно скорее перешла к мирному восстановлению. Поэтому мы должны поставить американцам ультиматум, что они в течение двух месяцев выводят свои войска из Сирии. Они там находятся незаконно, их никто туда не звал», — подчеркнул Александр Шерин.

Ранее о выходе США из ДРСМД заявил президент США Дональд Трамп, хотя американские сенаторы просили его отказаться от подобных планов.

Как неоднократно подчеркивали в Дамаске и в Москве, американские войска и силы возглавляемой США коалиции находятся в Сирийской Арабской Республике (САР) незаконно, без соответствующего мандата Совбеза ООН и против воли законных властей Сирии. Россия же оказывает помощь стане по просьбе президента САР Башара Асада.