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Захарова назвала «вымыслами» сообщения о «шпионаже» сотрудников посольства РФ в Гааге

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Захарова назвала «вымыслами» сообщения о «шпионаже» сотрудников посольства РФ в Гааге

Москва, 5 декабря. Официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова назвала ничем не подтвержденными вымыслами новости о причастности сотрудников российского посольства в Гааге к разведывательной миссии.

Российский дипломат назвала данные сообщения «догадками и вымыслами», а также заявила об отсутствии доказательств на этот счет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В общем, все как всегда», — подчеркнула она на еженедельном брифинге в Москве.

Ранее в нидерландских СМИ появились данные о том, что многие сотрудники посольства Российской Федерации в Гааге якобы ведут «шпионаж» на территории страны.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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