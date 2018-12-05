Захарова назвала «вымыслами» сообщения о «шпионаже» сотрудников посольства РФ в Гааге

Москва, 5 декабря. Официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова назвала ничем не подтвержденными вымыслами новости о причастности сотрудников российского посольства в Гааге к разведывательной миссии.

Российский дипломат назвала данные сообщения «догадками и вымыслами», а также заявила об отсутствии доказательств на этот счет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В общем, все как всегда», — подчеркнула она на еженедельном брифинге в Москве.

Ранее в нидерландских СМИ появились данные о том, что многие сотрудники посольства Российской Федерации в Гааге якобы ведут «шпионаж» на территории страны.