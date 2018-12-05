В ЕСПЧ можем обращаться уже сейчас: адвокат Януковича подаст апелляцию на приговор киевского суда

Адвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский не питает никаких иллюзий по поводу вынесения обвинительного приговора своему клиенту и намерен подавать апелляцию, в том числе в ЕСПЧ. Об этом правозащитник заявил Федеральному агентству новостей.

«Учитывая тот комплекс нарушений, тот беспредел, который творился со стороны суда и генеральной прокуратуры Украины, сомнений в обвинительном приговоре нет, — заявил Горошинский. — Причем суд постарался это сделать до Нового года, до начала предвыборной гонки».

Адвокат бывшего украинского президента отметил, что после вынесения обвинительного приговора он в обязательном порядке обжалует решение суда в вышестоящей инстанции и в своей защите клиента намерен дойти до Европейского суда по правам человека.

«В ЕСПЧ мы можем обращаться уже сейчас, независимо от того, каков будет приговор, поскольку допущенные в этом процессе нарушения просто зашкаливают», — подчеркнул адвокат.

Судебный процесс над экс-президентом Украины Виктором Януковичем начался в Киеве 4 мая 2018 года. Генпрокуратура Украины обвиняет его в государственной измене. По мнению стороны обвинения, измена выразилась в том, что после госпереворота, произошедшего на Украине 22 февраля 2014 года, Янукович якобы обратился с письменным заявлением в адрес Кремля с просьбой о введении на территорию Украины Вооруженных сил РФ для наведения конституционного порядка.