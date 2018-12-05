«Хамство»: Захарова ответила на обвинения главы МИД Литвы по керченскому инциденту

Москва, 5 декабря. Подход министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса к инциденту в Керченском проливе идет вразрез с интересами его страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Линкявичюс заявил, что на Россию нужно наложить санкции из-за инцидента с кораблями ВМСУ в Керченском проливе.

«Этот подход идет вразрез с интересами народа Литвы. Ну, и вообще, — хамство… Для министра», — сказала Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление Эстонии по инциденту в Керченском проливе. Мария Захарова отметила, что если побеседовать с авторами этих заявлений о том, что произошло в проливе 25 ноября, они не смогут дать даже приблизительный ответ или хотя бы в общем описать ситуацию. Все это, считает Захарова, говорит о политической ангажированности властей Эстонии и об отсутствии суверенной линии этого государства в международных делах.

«Повторение озвученного кем-то становится нормой для стран Прибалтики. Нужно задуматься народу Эстонии, ведь речь идет о заявлениях от имени государства», — резюмировала Захарова.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Суда вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. В результате провокации корабли ВМСУ были задержаны и доставлены в Керчь, а в отношении членов их экипажей было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.