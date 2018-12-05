Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Москва надеется, что Израиль не нарушит резолюцию СБ ООН при самообороне — МИД РФ

315
0 Оставить комментарий

Москва надеется, что Израиль не нарушит резолюцию СБ ООН при самообороне — МИД РФ

Москва, 5 декабря. Право Израиля на самооборону не вызывает сомнения, однако Москва надеется, что, защищаясь, Тель-Авив не нарушит резолюцию 1701 СБ ООН, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, комментируя операцию Израиля на границе с Ливаном «Северный щит», Захарова призвала стороны конфликта избежать эскалации.

«Данные об операции Израиля «Северный щит». Усилена израильская группировка на севере страны. Не вызывает сомнения право Израиля защищаться, в том числе препятствовать незаконному проникновению в страну кого-либо. При этом надеемся, что Израиль не нарушил резолюции ООН», — сказала дипломат.

Москва надеется, что Израиль не нарушит резолюцию СБ ООН при самообороне — МИД РФ

Накануне Тель-Авив объявил о начале операции «Северный щит», в рамках которой Израиль намерен ликвидировать трансграничные тоннели, которые прокладываются членами ливанского движения «Хезболла». Тоннели используются для переброски боевиков в Израиль.

Тель-Авив заявлял, что операция будет проводиться только на подконтрольной Израилю территории, в том числе в северной части Голанских высот. Принадлежащие Сирии Голанские высоты были захвачены израильской стороной в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке объявил их своей территорией.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.