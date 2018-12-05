Москва, 5 декабря. Право Израиля на самооборону не вызывает сомнения, однако Москва надеется, что, защищаясь, Тель-Авив не нарушит резолюцию 1701 СБ ООН, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, комментируя операцию Израиля на границе с Ливаном «Северный щит», Захарова призвала стороны конфликта избежать эскалации.

«Данные об операции Израиля «Северный щит». Усилена израильская группировка на севере страны. Не вызывает сомнения право Израиля защищаться, в том числе препятствовать незаконному проникновению в страну кого-либо. При этом надеемся, что Израиль не нарушил резолюции ООН», — сказала дипломат.

Накануне Тель-Авив объявил о начале операции «Северный щит», в рамках которой Израиль намерен ликвидировать трансграничные тоннели, которые прокладываются членами ливанского движения «Хезболла». Тоннели используются для переброски боевиков в Израиль.

Тель-Авив заявлял, что операция будет проводиться только на подконтрольной Израилю территории, в том числе в северной части Голанских высот. Принадлежащие Сирии Голанские высоты были захвачены израильской стороной в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке объявил их своей территорией.