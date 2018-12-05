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МИД РФ пообещал ответные меры в случае наращивания военного присутствия США на Кипре

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МИД РФ пообещал ответные меры в случае наращивания военного присутствия США на Кипре

Москва, 5 декабря. Российские власти примут ответные меры, если США увеличат свое военное присутствие на Кипре. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«США ведут агрессивную политику и в военно-политической сфере,  наращивают военное присутствие на Кипре. Вашингтон проводит консультации с Никосией. В случае реализации этих планов мы будем вынуждены принять ответные меры», — отметила она.

По словам официального представителя МИД, Москва неоднократно говорила властям Кипра, что милитаризация приведет к плачевным результатам.

Отметим, что США ранее заявили о планах нарастить военное присутствие на Кипре. Свои намерения Вашингтон объяснил необходимостью сократить российское влияние в данном регионе.

Автор: Герман Парло
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