Москва, 5 декабря. Россия выражает разочарование в связи с тем, что итоговый документ конференции по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) не был принят, его «убили» Соединенные Штаты и их союзники. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат подчеркнула. что государства участники четвертой обзорной конференции по рассмотрению действия КЗХО были близки к достижению консенсуса, однако итоговый документ так и не был принят.

«Почти готовый консенсусный документ конференции «убили» США и их ближайшие союзники. В последний момент они преднамеренно «насытили» его пунктами, по которым у стран-членов сохраняются непреодолимые разногласия», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, важно говорить не только о внешних аспектах дипломатической деятельности, но и о целеполагании. Никаких целей для придания большей эффективности работы КЗХО Вашингтон не ставил, добавила она. Цели, преследуемые Соединенными Штатами, были деструктивными, а разобщенность КЗХО становится все более глубокой, констатировала Захарова.

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о том, что Соединенные Штаты голословно и безосновательно обвинили Сирию, Россию и Иран на конференции ОЗХО. По его словам, США выдвигали против России ничем не подкрепленные обвинения. Кроме того, Вашингтон выразил солидарность с Лондоном в оценке так называемого «дела Скрипалей».