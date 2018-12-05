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Порошенко назвал дату «объединительного» церковного собора на Украине

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Порошенко назвал дату «объединительного» церковного собора на Украине

Киев, 5 декабря. Глава Украины Петр Порошенко сообщил, что «объединительный» церковный собор состоится 15 декабря в украинской столице. Об этом он написал в среду в своем Twitter-аккаунте.

«Объединительный собор, который должен провозгласить создания автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии…», — заявил он.

Украинские власти и неканоническая церковная структура на Украине надеются до конца текущего года получить томос об автокефалии от Константинополя, но томос может получить только предстоятель «объединенной» церкви, которого обязаны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. Каноническая Украинская православная церковь заявляла, что не намерена принимать участие в таком мероприятии.

В связи с решением Константинополя начать процедуру предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

Автор: Алексей Громов
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