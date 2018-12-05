Сирия новости 5 декабря 12.30: под огнем ВВС международной коалиции погибло семь мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Ракке детонировало СВУ

Сирия, 5 декабря. Под огнем ВВС международной коалиции погибло семь мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор, в Ракке детонировало СВУ, в Алеппо и Хаме продолжаются перестрелки между САА и радикальными исламистами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме.

Курды: ведут бои с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удар по Хаджину, в результате чего погибло семь мирных жителей.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Facebook (@SyrianNationalCoalition), что правительственные войска САР ведут обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях поселения Хайян.

Напомним, столкновения между САА и боевиками возобновились после ряда провокаций со стороны террористов подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Orient News пишет, что в Хаджине продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства»1.

Военный источник сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что по населенному пункту продолжают наносить удары ВВС международной коалиции. По сведениям Twitter-канала (@ahmadalissa), в результате одного из авианалетов сил возглавляемого США альянса было убито семь мирных жителей, большинство из которых женщины и дети.

Провинция Ракка

Недалеко от госпиталя Демократических сил Сирии (SDF) на территории административного центра провинции Ракка детонировало самодельное взрывное устройство, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa). Информации о пострадавших нет.

Twitter-канал (@EuphratesPost) сообщает, что сегодня в Ракке проходят похороны боевиков «демократических сил», убитых в столкновениях с «Исламским государством» на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что на севере провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Столкновения отмечаются недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина, Мурек и Аз-Закият.

Кроме того, военный источник сообщает на своей странице в социальной сети Facebook (@SyrianNationalCoalition), что правительственные войска САР ведут обстрел укрепрайонов радикальных исламистов в окрестностях поселения Аз-Зияра на западе региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)