Сирия: корреспондент ФАН узнал подобности о химической атаке в Алеппо

Дамаск, 6 декабря. Генеральный директор судебной медицины Сирии Захер Хашо дал интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), который рассказал о химической атаке в городе Алеппо, в результате которой пострадали 120 человек.

«В больницы сирийского города Алеппо были доставлены около 120 граждан, пострадавших от вдыхания токсичных газов. Среди них 70 — это женщины и дети», — рассказал он.

По словам Хашо, в данный момент все пострадавшие находятся под контролем врачей. Он также не исключил, что газ, который использовался террористами — это газ хлора. Об этом можно судить из симптомов, появившихся у местных жителей после атаки. Многие жаловались на раздражение глаз, рвоту, низкое кровяное давление, насморк. Подобные токсичные отравления самым негативным образом скажутся в будущем на здоровье женщин и детей.

«Мы работаем над тем, чтобы установить тип газа, и, скорее всего, это хлор. У 50% из пострадавших ситуация сложная, им тяжело дышать, у некоторых есть кровотечение в глазах. У некоторых рвота и тошнота»

Хашо отметил, что районы, находящиеся под полным контролем сирийской правительственной армии, не подвергаются бомбардировке химических веществ.

«Слава богу, смертельных раненый нет. Мы всем доставили необходимую помощь, некоторые больные уже покинули больницы. Это не первая химическая атака в Алеппо. Снаряды минометные, но наполненные химикатами. Я три раза наблюдал подобные случаи собственными газами».

Напомним, что 24 ноября боевики нанесли удары по мирным кварталам Алеппо, используя снаряды, заряженные запрещенными отравляющими веществами. Обнаружив в буферной зоне в районе «Большого Идлиба» орудия, которые использовали джихадисты в ходе обстрелов, ВКС РФ провели бомбардировку позиций террористов.

Однако США не разглядели в атаке боевиков в Алеппо факта применения токсичных веществ. Об этом заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам САР Джеймс Джеффри. По всей видимости, реакция Вашингтона является частью привычной для Белого дома политики двойных стандартов.