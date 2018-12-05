МИД РФ ответил на ультиматум США по ДРСМД

Москва, 5 декабря. Вашингтон до сих пор не передал Москве доказательства о якобы имевшем место «нарушении» ДРСМД российской стороной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что все обвинения американской стороны в нарушениях условий договора являются беспочвенными. Москва неоднократно подчеркивала, что эти заявления Вашингтона являются не более чем домыслами.

«Никаких доказательств нам так и не было предоставлено. Если они были предоставлены членам НАТО, почему доказательства скрываются? Нам никто не передавал данных, что РФ нарушает положения ДРСМД», — сказала Мария Захарова.

Она отметила, что позиция РФ по Договору о ракетах средней и меньшей дальности является неизменной: Москва считает ДРСМД одной из ключевых опор международной безопасности.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по Договору о РСМД, если Россия «не вернется» к выполнению условий соглашения. На выполнение условий ультиматума США предоставили России 60 дней. В НАТО отметили, что сохранение договора якобы зависит только от РФ.