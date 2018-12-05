Сирия — цель Вашингтона: США строят квазигосударство, используя курдские формирования

Представитель Российской Федерации при Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил о том, что «размеры оккупации» Соединенных Штатов в Сирийской Арабской Республике (САР) и стремления создать на контролируемой ими территории подобие неких государственных структур растут день ото дня. И вся эта ситуация стала очень серьезным вызовом политическому урегулированию сирийского кризиса. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Опасность для Сирии

Полянский назвал действия Вашингтона в САР угрозой национальной безопасности и национальным интересам Сирии. Кроме того, Российская Федерация неоднократно обращала внимание на растущие объемы военного присутствия Соединенных Штатов в САР, указывая на то, что это не оправдано военной необходимостью.

Вооруженные силы США, которые присутствуют в Сирии, имеют конкретную задачу — не оказать помощь незаконным государственным формированиям (например, курдским «Демократическим силам Сирии») в борьбе с террористическими группировками, а создать политические структуры, которые будут независимы от официального Дамаска, которые будут подрывать государственный суверенитет САР. Эти структуры созданы якобы против борьбы с «Исламским государством1» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) и в поддержку проживающего восточнее реки Евфрат курдского меньшинства. Однако в действительно США уже создали, на северо-востоке САР особый анклав своего исключительного военного и политического влияния.

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в своем недавнем интервью отметил, что вопрос создания на территории САР неких политических образований, которые независимы от официального Дамаска, имеют жизненно важное значение не только для САР, но для других стран Ближнего Востока — Ирана, Ирака и Турции.

«И это является чрезвычайно опасной игрой», — добавил российский дипломат.

Обещание Обамы

В середине 2015 года тогдашний президент США Барак Обама направил в районы САР, которые населены курдами, военную миссию численностью в 50 американских военных советников. Он тогда подчеркнул, что задачи этой «миссии» — исключительно военный инструктаж и помощь курдам в их противостоянии «Исламскому государству». Более того, Обама постоянно говорил, что не нарушит своего обещания не посылать в САР военных США, а помощь, мол, будет лишь ограничиваться только присутствием в Сирии ограниченного числа военных инструкторов и специалистов.

«Это будет не более, чем лишь военная миссия, а вовсе не воинский контингент, и то это исключительный случай», — говорил тогда Барак Обама.

Однако на деле это оказались всего лишь слова. В дальнейшем численность «миссии» была увеличена в разы. По последним данным, численность «специалистов» и «инструкторов» составляет около четырех тысяч человек. Самое забавное, что это увеличение американских военных не было одобрено ни американским Конгрессом, ни санкционировано ООН. В настоящий момент небольшая «миссия специалистов» превратилась в настоящий военный контингент.

Кроме того, Соединенные Штаты создали на территории САР еще с десяток военных баз, включая четыре для ВВС. В настоящий момент курдские формирования, которые активно поддерживаются американцами, занимают территории на левом берегу Евфрата. Эти земли по площади сопоставимы как минимум с Хорватией. Примечательно, что курдские силы не намерены передавать официальному Дамаску территории, которые были отбиты у террористов. Таким образом, для населения северо-восточной части Сирии одни оккупанты практически сменились другими.

Стратегия США

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что стратегия США по управлению мировым беспорядком заключается в классическом ослаблении государств любыми методами — от покупки лояльности властей до дробления стран. Где-то дробление ставится как цель борьбы с геополитическими конкурентами, а где-то для создания агрессивных инструментов регионального воздействия.

«На Ближнем Востоке Запад научился управлять процессами давно, но в случае с Ираком и Сирией цель поставлена дальше. Используя тот исторический факт, что здесь высокая концентрация этносов и есть такой мощный фактор как ислам, Запад конструирует национально-религиозные суверенитеты для использования их в тактических целях. Государство радикального ислама на территории Ирака и Сирии, с которым собственно разобралась Россия, — это был проект военного копья, нацеленного на Закавказье», — пояснил Игорь Рябов.

Те же планы, заметил эксперт, были по раздракониванию Турции — попытка военного переворота и устранение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Все эти действия просчитываются и власти стран региона худо-бедно, но справляются. Но метод никуда не уходит.

«Что такое ставка на курдов? Заметим, речь идет о части курдских организаций. Это проект создания квазигосударства, вооруженного американским оружием и разрешительной воинственной идеологией. Курды при этом куда менее годны для радикальной идеологии, чем наемники ИГИЛ1. Курдам тут жить, и для лидеров прозападных курдских структур есть очевидный ограничитель их активности.

Курдская проблема — проблема пяти государств, включая Россию, где есть большая община. США и Великобритания пытаются эту проблему оседлать, но рано или поздно никаких ресурсов у них не останется. Региональные игроки курдам могут предложить гораздо больше, например признание курдской автономии на выгодных условиях. Процесс этот сложный, но куда более перспективный, чем милитаризация вопроса», — резюмировал Игорь Рябов.

1 Организация запрещена на территории РФ.