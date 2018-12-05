Шойгу проведет в Петербурге совещание по строительству объектов Минобороны России

Санкт-Петербург, 5 декабря. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в среду прибыл с рабочим визитом в Петербург. В главном штабе ВМФ в Адмиралтействе министр проведет совещание, посвященное строительству объектов Минобороны РФ.

В частности, о строительстве и развитии военной инфраструктуры Кронштадта Шойгу доложат представители командования ВМФ РФ. Примет участие в совещании и руководство Кронштадского района Петербурга, сообщила пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская. Особое внимание будет уделено вопросам сохранения культурного наследия и восстановления исторического облика зданий Петербурга и Кронштадта, находящихся в ведении министерства обороны.

Минобороны РФ в связи с визитом Шойгу в Петербург решило напомнить, как в Кронштадте создается крупнейший в мире музей, посвященный военно-морскому флоту.

Кроме того, военное ведомство рассказало, как в кратчайшие сроки в историческом центре Петербурга было завершено строительство нового корпуса Нахимовского училища, а также отреставрирован его старый корпус.

Напомним, в июле новый корпус Нахимовского военно-морского училища посетил президент России Владимир Путин.