СМИ узнали о возможном отказе России от поставок Азербайджану комплексов «Бал-Э»

Москва, 5 декабря. СМИ узнали о возможном отказе России поставлять Азербайджану береговой ракетный комплекс «Бал-Э». Контракт на небольшую партию комплексов и ракет 3М24 уже был парафирован, но Минобороны РФ высказало свою позицию по данной сделке.

В министерстве считают, что поставка комплексов ВС Азербайджана нецелесообразна «для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии». По словам источников газеты «Коммерсантъ», военные указали на то, что экспортная модификация ракеты 3М24 может нести потенциальную угрозу кораблям РФ.

Собеседник издания утверждает, что с таким аргументом спорить бесполезно, поэтому «парафированное соглашение было убрано в стол».

Еще один высокопоставленный источник «Коммерсанта» отметил нежелательность использования ракет типа Х-35 в нагорно-карабахском конфликте.