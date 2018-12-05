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Сирия: Захарова заявила о продолжении работы Дамаска по амнистии

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Сирия: Захарова заявила о продолжении работы Дамаска по амнистии

Москва, 5 декабря. Сирийские власти готовятся к амнистии, 14 тысяч боевиков уже прошли данную процедуру. Об этом заявила во время традиционного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне в оборонном ведомстве РФ заявили, что власти САР продолжают работу по амнистированию граждан, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы в рамках реализации указа главы республики Башара Асада.

В начале октября текущего года сирийский лидер подписал указ об амнистии по связанным с внутренним и внешним дезертирством преступлениям.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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