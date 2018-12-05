Девять лет «Хромой лошади»: в МЧС рассказали, как изменится пожарный надзор в России

Девять лет прошло со дня трагедии в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», где 5 декабря 2009 года страшный пожар, вспыхнувший в 1.08 по местному времени, унес жизни 156 человек. Кроме того, не менее 78 человек тогда пострадали. О том, как за это время изменится пожарный надзор в России — в материале Федерального агентства новостей.

Огненный кошмар стал возможен из-за вопиющего пренебрежения техникой безопасности в частном клубе. В помещении, рассчитанном на 50 человек, в момент возгорании находилось не менее 300. Предположительно, искры от зажженного фейерверка долетели до ивовых прутьев, украшавших низкий потолок клуба. По другой версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Теракт как возможную причину бедствия следствие отвергло практически сразу.

Пенопласт, пыль и пластиковая отделка способствовали быстрому распространению огня. Горящая синтетика капала на людей. Удушливый ядовитый дым, узкий коридор, паника, давка, отсутствие аварийного освещения, — все это усугубило ситуацию. О запасном выходе из гостей вечеринки не знал никто… Помещение, кроме того, не было оборудовано системой пожаротушения.

Пожарных из находящейся поблизости части вызвали люди, которые сумели туда добежать, несмотря на ожоги. Из-за продолжавшейся эвакуации тушение пожара пришлось отложить. Все городские службы сработали вполне профессионально, однако проблемой стала нехватка мест и оборудования в больницах, отсутствие ряда жизненно необходимых в таких случаях препаратов.

Обгоревших, отравившихся людей перевозили из одного медучреждения Перми в другое. Город был просто не готов к такого рода ЧП.

Уголовное дело было возбуждено по статье 219 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», и статье 109 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» УК РФ.

По информации, которую позднее озвучил уполномоченный по правам человека в Пермском крае, одного или обоих родителей потеряли 109 детей.

Инцидент вызвал мощный резонанс во всех слоях российского общества и естественно, в самой Перми, жители которой массово сдавали кровь, которая была необходима пострадавшим.

Правоохранительным органам едва удалось удержать жителей города от самосуда над виновниками трагедии, многие из которых попытались выехать из страны. Один из совладельцев клуба, Константин Мрыхин, сумел оказаться в Испании, но впоследствии был экстрадирован. По итогам расследования суд приговорил его к шести годам и девяти месяцам лишения свободы.

Самый большой срок — девять лет и 10 месяцев — получил владелец клуба Анатолий Зак. К шести годам колонии суд приговорил арт-директора Олега Фектулова. Сотрудники пиротехнической компании «Пироцвет» Сергей и Игорь Дербеневы получили пять лет и четыре года десять месяцев соответственно. Четыре года получила исполнительный директор «Хромой лошади» Светлана Ефремова. Инспектор Дмитрий Росляков, который был признан виновным в халатности, получил пять лет, а его коллега Наталья Прокопьева — четыре года тюрьмы.

Бывший глава регионального Госпожарнадзора Владимир Мухутдинов впоследствии был амнистирован и отделался штрафом. Дербенева и Прокопьева также не отсидели весь срок и вышли на свободу по амнистии.

Один из подозреваемых, совладелец клуба Александр Титлянов, как потом писали СМИ, «навсегда ушел от следствия» — он и сам пострадал во время пожара, перенес клиническую смерть и скончался 7 декабря в одной из московских больниц.

Краевое правительство после произошедшего сложило с себя полномочия.

Вскоре по всей России были проведены массовые проверки клубов, 18% которых по итогам были закрыты. Эксперты в те дни с ужасом констатировали, что трагедия может повториться в любом уголке нашей страны.

До 2013 года в Перми не проводились фейерверки, а словосочетание «Хромая лошадь» до сих пор является нарицательным. В 2011 году, в день второй годовщины пожара, в сквере Уральских Добровольцев в Перми был установлен памятник погибшим в виде беседки, стилизованной под часовню.

К сожалению, каких-то серьезных уроков из страшного пермского пожара извлечено не было, и череда трагедий продолжилась.

В 2018 году мир содрогнулся от новостей из Кемерово, где 25–26 марта в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, из них 41 ребенок, и не менее 79 пострадали. К беде привели нарушение правил пожарной безопасности и неадекватные действия сотрудников ТЦ и спасателей. Следствие до сих пор не закончено.

Судя по всему, тема профилактики пожаров и строгого исполнения правил пожарной безопасности, в том числе должностными лицами, в России не теряет своей остроты.

Халатность, желание сэкономить на безопасности, непрофессионализм в сочетании со страшными случайностями — все это дает в итоге действительно пугающую статистику. Согласно имеющимся данным, в 2017 году в России произошло 132 406 пожаров, на которых погибли 7782 человека, из которых 358 — дети. Это немного ниже, чем в предыдущем, 2016 году, когда 139 475 пожаров унесли жизни 8749 человек, в том числе 426 детей, — однако вызов, стоящий перед российскими пожарными, не становится менее масштабным.

Как показывают многочисленные трагедии последних лет — не только пожары — их глубинная причина заключается в самой сущности бизнеса в России, когда элементарные соображения безопасности приносятся в жертву «прибыли любой ценой». Оказалось, что «эффективный собственник» зачастую ни в грош не ставит жизни собственных клиентов, да еще требует свести к минимуму всяческие проверки и надзор, «душащие» его бизнес.

Федеральное агентство новостей обратилось в МЧС РФ с вопросом о том, какие выводы были сделаны из пермской трагедии и что изменилось в деле профилактики пожаров за прошедшие девять лет.

«В 2018 году МЧС России подготовлен целый ряд инициатив, реализация которых позволит повысить меры пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Депутаты Государственной думы совместно с сотрудниками МЧС России подготовили законопроект, который наделяет министерство правом осуществлять надзор при строительстве и реконструкции объектов, в том числе ТЦ, проводить экспертизы и выдавать заключения о соответствии требованиям пожарной безопасности, заявили в пресс-службе.

«Еще одна инициатива МЧС России — упрощение проверок объектов с большим количеством собственников. Сейчас сотрудники надзора проверяют не объект, а юридических лиц, которые работают в нем. Поэтому планируется внести изменения, которые позволят инспектору проверять здание целиком по конкретному адресу», — отметили в МЧС.

Прорабатывается также вопрос о том, чтобы позволить инспектору проводить профилактический рейдовый осмотр объекта в служебное время без предварительных уведомлений собственников и арендаторов, добавили в пресс-службе.

В настоящее время, по словам источника, частота плановых проверок зависит от категории риска объектов (всего есть пять категорий), которые были введены с внедрением риск-ориентированного подхода в 2017 году. Объекты высокой категории риска проверяются сейчас раз в три года, значительного — раз в четыре, среднего — раз в семь лет и т. д.

В МЧС России, кроме того, подготовили проект постановления правительства РФ о внесении изменений в положение о Государственном пожарном надзоре — к пяти существующим степеням риска добавится «чрезвычайно высокая». Соответственно изменится и периодичность проверок: объекты чрезвычайно высокого риска будут проверять раз в год, высокого риска — раз в два года и так далее.

«К высокой категории риска будут отнесены объекты с массовым пребыванием людей — это торговые центры, библиотеки, детские центры, кинотеатры и т. д.», — подытожили в ведомстве.

В управлении МЧС по Пермскому краю в беседе с ФАН уточнили, что после трагедии были внесены изменения в Федеральный закон №123. Согласно постановлению правительства РФ №390, изменились правила противопожарного режима.

Федеральное агентство новостей в этот день отдает долг памяти погибшим во время пожара в клубе «Хромая лошадь».