Правовой беспредел: Захарова назвала бредом объяснение Киевом запрета на въезд для россиян

Москва, 5 декабря. Объяснение Киева, почему российским мужчинам от 16 до 60 лет запретили въезд на Украину, выглядит нелепым, РФ не станет со своей стороны создавать никому не нужные проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат, выступая на брифинге, подчеркнула, что россияне мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет стали «жертвами правового беспредела», поскольку им запрещено пересекать украинскую границу. Под рестрикции попали известные артисты, деятели культуры, указала Захарова.

Заявление Киева о том, что россияне, въехавшие в страну, якобы могут «формировать отряды частных армий», поэтому необходимо ограничить их поток, — это бред, считает дипломат, иначе как безумием такое обоснование назвать нельзя.

«Действующее руководство пытается удержать свой рейтинг, заигрывает с националистическим электоратом. Убеждены, что через несколько месяцев украинцы дадут оценку этим действиям Киева. Вот так, простыми словами, на бытовом уровне задать самим себе вопрос, а что мы от этого получаем?» — отметила официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова обратила внимание на то, что Россия, со своей стороны, не намерена создавать никому не нужные проблемы и вводить запреты на въезд в страну.

Напомним, на прошлой неделе глава Госпогранслужбы украинского государства Петр Цигикал заявил о том, что въезд на территорию Украины теперь запрещен мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, являющимся гражданами России.

Решение об усилении контроля на российско-украинской границе со стороны Киева, как и введение на Украине военного положения на 30 дней, вызвано инцидентом в Керченском проливе, который произошел 25 ноября.

Суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН. По факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца.