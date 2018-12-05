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Суд в Киеве готовится вынести приговор Януковичу по делу о госизмене

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Суд в Киеве готовится вынести приговор Януковичу по делу о госизмене

Киев, 5 декабря. Оболонский районный суд в Киеве удалился в совещательную комнату для вынесения приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене.

Сам Янукович не может выступить в суде с последним словом из-за болезни. По словам его адвоката Александра Горошинского, его подзащитный болен. Медики считают, что болезнь политика является тяжелой. Участие по видеосвязи также было невозможно, поскольку в медцентре, где находится Янукович, заявили, что «их режим не предусматривает проведения каких-либо мероприятий, не связанных с процессом лечения».

«Таким образом, невозможна видеосвязь с Януковичем, который находится на лечении», — подчеркнул Горошинский.

При этом юрист обратил внимание, что экс-президент Украины сообщал суду о своем желании присутствовать на процессе. Кроме того, он напомнил, что подавал ходатайства о невозможности участия Януковича на заседании по состоянию здоровья, отмечает РИА Новости.

Автор: Алексей Громов
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