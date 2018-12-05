Хуже быть не может: Шубенков отреагировал на решение IAAF о продлении санкций против ВФЛА

Москва, 5 декабря. Российский спортсмен Сергей Шубенков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По словам легкоатлета, в течение четырех лет происходит одно и то же. Спортсмен указал на то, что такие новости надоедают и хочется, чтобы все побыстрее наладилось.

«Какие-то подвижки намечаются, и критериев становится все меньше и меньше, причем они оба не касаются ВФЛА. Там изначально была такая ситуация, что ВФЛА была в силах сделать далеко не все», — рассказал он.

Шубенков признался, что ждет мартовского вердикта IAAF и рассчитывает на положительное решение, передает телеканал «360».

При этом легкоатлет отметил, что вряд ли «может быть еще хуже».

Исполком IAAF накануне вновь продлил санкции в отношении ВФЛА, поскольку российская федерация не выполнила еще два критерия: не оплатила 2,7 млн долларов за расходы IAAF и не предоставила пробы московской антидопинговой лаборатории.