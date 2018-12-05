Сирия возрождается из пепла войны: корреспонденты ФАН увидели разрушенный центр Хомса

Дамаск, 5 декабря. Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) побывали в центре города Хомс, в районе Джурджия. О масштабах боевых действий здесь говорят полностью разрушенные кварталы: целых домов практически нет, большинство зданий превратились в руины, на стенах следы от пуль и осколков. И даже, несмотря на это, все могло закончиться намного хуже.

«Пример Хомса в данном случае показателен, ведь именно здесь четыре года назад состоялось первое успешное соглашение в рамках государственной программы народного примирения. Тогда из города в провинцию Идлиб была вывезена первая партия боевиков «Сирийской свободной армии», — рассказывает специальный корреспондент ФАН Сергей Чемеков.

До прихода российских военных представители нескольких международных гуманитарных организаций пытались заключить соглашение с оппозиционными группировками о добровольной эвакуации в провинцию Идлиб, однако все было безрезультатно. И только благодаря действиям военной полиции и специалистов Центра по примирению враждующих сторон ситуацию удалось в корне изменить. Таким образом, в апреле прошлого года район Аль-Ваер был полностью освобожден, а Хомс очищен от боевиков.

Конечно, присутствие радикалов не могло пройти бесследно — серьезные повреждения получили не только жилые дома, административная застройка и линии электропередач, но и торговые площадки. Однако уже сейчас в Хомсе активно идут ремонтные работы: люди восстанавливают электро- и водоснабжение, дороги, дома, магазины.

Как и в случае с Восточной Гутой, благодаря действиям местных властей, в Хомс активно возвращаются жители, покинувшие город в 2011 году. По их словам, «нормальная жизнь в городе восстановилась примерно на 70% — заработали школы, большая часть жилых домов приютила в своих стенах новых и старых жильцов. Но впереди еще много работы: потребуется немало усилий, времени и рабочих рук, чтобы полностью возродить его.

Напомним, что российская медицинская бригада Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заботится о здоровье жителей села Зафарана (север провинции Хомс). Сейчас медики РФ занимаются здоровьем 700 детей, мужчин и женщин. Они работают в пяти специализированных центрах, предназначенных для оказания медицинской помощи местному населению.