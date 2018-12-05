Россия ответит на рост военного присутствия США на Кипре | 5 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия примет меры, если США увеличат военное присутствие на Кипре Российские власти примут ответные меры, если США увеличат свое военное присутствие на Кипре. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, Соединенные Штаты Америки ведут агрессивную политику, наращивая военное присутствие на Кипре. В частности, Вашингтон проводит консультации с Никосией. Захарова отметила: Москва неоднократно предупреждала власти Кипра, что милитаризация приведет к плачевным результатам.

«Объединительный» церковный собор в Киеве состоится 15 декабря Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что «объединительный» церковный собор состоится в украинской столице 15 декабря. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Объединительный собор должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. Напомним, в связи с решением Константинополя начать процедуру предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

Сирийские войска в 2018 году уничтожили 23 тысячи боевиков В 2018 году сирийские войска уничтожили 23 тысячи боевиков. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая на брифинге для иностранных военных атташе. Он подчеркнул: правительственная армия Сирии получила значительный опыт под руководством российских военных советников. В течение года удалось провести операции по освобождению от боевиков зон деэскалации Восточная Гута, Хомс и Южная. Генштаб также сообщил, что террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» остались в Сирии только в подконтрольной США зоне.