Стало известно мнение россиян о задержании судов ВМСУ в Керченском проливе

Москва, 5 декабря. Россияне уверены, что Киев сознательно спровоцировал инцидент в Керченском проливе, провокация была необходима президенту Украины Петру Порошенко, чтобы удержать власть в руках. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, о произошедшем в Керченском проливе знают 87% россиян. Из них 93% респондентов считают правильным задержание украинских военных кораблей российскими пограничниками. О том, что Киев намеренно провел провокацию в Черном море, заявили 78% участников опроса.

На вопрос социологов о том, что могло быть причиной для подобных действий украинских властей, подавляющее большинство опрошенных предположило, что с помощью провокации президент страны Петр Порошенко хотел сохранить власть в своих руках (30%). Еще 19% респондентов считает, что нарушением границы Украина хотела развязать войну. 17% заявили, что цель провокации заключалась в том, чтобы выдвинуть очередные обвинения в адрес России.

«Инцидент в Керченском проливе однозначно воспринят россиянами как сознательная провокация украинских властей, предпринятая ими с целью патриотической мобилизации вокруг президента Порошенко», — прокомментировал итоги опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он отметил, что взгляды граждан на ситуацию в российско-украинских отношениях сформировались довольно давно и не меняются вне зависимости от внутренних и внешних факторов.

Три украинских военных корабля 25 ноября незаконно пересекли российскую границу в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, попутно совершая опасные маневры. Требования российских пограничников украинские моряки игнорировали.

Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена прибегнуть к специальным мерам. Как объяснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом прикрытия госграницы и не нарушали международного законодательства. Россия считает произошедшее в Керченском проливе провокацией украинских властей.